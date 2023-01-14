Прапор України майорить на заході міста. Військовий розповів про ситуацію в Соледарі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр.

В ефірі телемарафону Мадяр розповів, що в місті продовжуються інтенсивні стрілецькі бої. Останню годину трохи затихла артилерія, оскільки вночі продовжувались серйозні артбатли.

"Ворог своїми силами давить, щоб обійти Соледар як з північної сторони, так й з південної й дотягтися до певних населених пунктів на мапі. Але йому це не вдається й він методично отримує те, що заслуговує. Після поновлення сил, знову пробує йти й так щоденно", - розповів воїн.

За словами Мадяра, українські воїни внаслідок тривалих боїв створили надійний заслон та планують стояти проти ворога стільки, скільки буде потрібна.