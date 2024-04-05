Прапор Російської імперії визнали екстремістською символікою в Молдові

Суд у Молдові визнав прапор Російської імперії екстремістською символікою. Однак рішення ще можуть оскаржити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Видання вказує, що суд Кишинева розглянув запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки. Ці органи просили визнати екстремістським чорно-жовто-білий триколор, який є прапором Російської імперії. "На засіданні 3 квітня суд схвалив клопотання влади і встановив "екстремістський характер прапора з трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями", - йдеться в матеріалі. Однак рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева протягом 30 днів. Російська імперія Держава, що існувала в період з 1721 року до Лютневої революції 1917 року. У 1913 році Російська імперія займала другу за площею територію у світі, після Британської імперії. Чорно-жовто-білий прапор був офіційним прапором Російської імперії з 1858 до 1896 року. Сьогодні він активно використовується російськими націоналістичними, монархічними організаціями.