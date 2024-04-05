Флаг Российской империи признали экстремистской символикой в Молдове

Суд в Молдове признал флаг Российской империи экстремистской символикой. Однако решение еще могут обжаловать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Издание указывает, что суд Кишинева рассмотрел запрос Генеральной прокуратуры, министерства юстиции и Службы информации и безопасности. Эти органы просили признать экстремистским черно-желто-белый триколор, который является флагом Российской империи. "На заседании 3 апреля суд одобрил ходатайство властей и установил "экстремистский характер флага с тремя горизонтальными черно-желто-белыми линиями", - говорится в материале. Однако решение можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней. Российская империя Государство, существовавшее в период с 1721 года до Февральской революции 1917 года. В 1913 году Российская империя занимала вторую по площади территорию в мире, после Британской империи. Черно-желто-белый флаг был официальным флагом Российской империи с 1858 до 1896 года. Сегодня он активно используется российскими националистическими, монархическими организациями.