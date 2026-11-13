Росіяни встановлюють прапори, щоб імітувати захоплення позицій, - Апостол

Російські підрозділи використовують встановлення прапорів як спосіб демонстрації нібито встановленого контролю над територіями. При цьому факт появи російського прапора на певній позиції не завжди означає її фактичне захоплення й утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола під час зустрічі з журналістами.

За його словами, після появи повідомлень української сторони про результати бойових дій російські військові намагалися повторно перевіряти інформацію про контроль над окремими територіями.

Зокрема, Апостол описав випадки, коли російських військовослужбовців направляли для встановлення прапорів.

Командувач пов'язав таку практику, зокрема, з проблемою недостовірних доповідей у російській військовій вертикалі.

За його словами, командири нижчого рівня можуть вводити в оману старше командування щодо реальної ситуації на полі бою.