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Росіяни встановлюють прапори, щоб імітувати захоплення позицій, - Апостол

13:32 13.11.2026 Пт
1 хв
RBC.UA
Росіяни встановлюють прапори, щоб імітувати захоплення позицій, - Апостол Фото: Росіяни намагаються підтвердити захоплення територій прапорами (Getty Images)
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Російські підрозділи використовують встановлення прапорів як спосіб демонстрації нібито встановленого контролю над територіями. При цьому факт появи російського прапора на певній позиції не завжди означає її фактичне захоплення й утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола під час зустрічі з журналістами.

За його словами, після появи повідомлень української сторони про результати бойових дій російські військові намагалися повторно перевіряти інформацію про контроль над окремими територіями.

Зокрема, Апостол описав випадки, коли російських військовослужбовців направляли для встановлення прапорів.

Командувач пов'язав таку практику, зокрема, з проблемою недостовірних доповідей у російській військовій вертикалі.

За його словами, командири нижчого рівня можуть вводити в оману старше командування щодо реальної ситуації на полі бою.

Нагадаємо, командувач ДШВ Олег Апостол заявив, що темпи просування російської армії суттєво сповільнилися.

За його словами, захоплення окремої посадки протягом місяця не є оперативним успіхом, який дозволяє противнику розвивати наступ. Однією з причин уповільнення він назвав значні втрати російських військ.

Також раніше Міноборони РФ опублікувало відео нібито розмінування Костянтинівки. Однак OSINT-дослідник встановив, що щонайменше два фрагменти зняли в Торецьку та Північному. Росія заявляла про повне захоплення Костянтинівки, хоча бої за місто тривають.

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