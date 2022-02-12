Практически всех сотрудников. США планируют эвакуировать посольство в Украине, - AP

Госдепартамент США планирует объявить утром в субботу, 12 февраля, что практически все американские сотрудники киевского посольства будут вынуждены покинуть Украину. Причина - рост вероятности российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Associated Press .

Источники издания сообщают, что небольшое количество чиновников может остаться в Киеве, но подавляющее большинство из почти 200 американцев в посольстве будут вывезены из страны или перемещены на крайний запад Украины, ближе к польской границе, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

В Госдепартаменте не прокомментировали эту информацию.