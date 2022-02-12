Практично всіх співробітників. США планують евакуювати посольство в Україні, - AP

Держдепартамент США планує оголосити вранці в суботу, 12 лютого, що практично всі американські співробітники київського посольства будуть змушені покинути Україну. Причина - зростання ймовірності російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Associated Press .

Джерела видання повідомляють, що невелика кількість чиновників може залишитися в Києві, але переважна більшість з майже 200 американців в посольстві будуть вивезені з країни або переміщені на крайній захід України, ближче до польського кордону, щоб США могли зберегти дипломатичну присутність в країні.

У Держдепартаменті не прокоментували цю інформацію.