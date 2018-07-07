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Уряд Британії узгодив спільну позицію щодо "м'якого" виходу з ЄС

НовиниПолітика    07.07.2018 - 05:27
Фото: Тереза Мей (president.gov.ua)
Фото: Тереза Мей (president.gov.ua)

Терезі Мей вдалося врегулювати з кабміном митні механізми і вийти з політичного глухого кута

Прем'єр-міністру Великої Британії Терезі Мей і кабінету міністрів вдалося подолати розбіжності з питань торгівлі та митниці після виходу з Євросоюзу та узгодити спільну позицію щодо "м'якого" Brexit. Про це повідомила The Guardian.

Після зустрічі з урядом 6 липня прем'єр-міністр опублікувала заяву, в якій підтвердила, що їй вдалося врегулювати з кабміном нові митні механізми, що дало змогу вийти з політичного глухого кута у цьому питанні.

Мей заявила, що кабінет міністрів "погодився з нашою колективною позицією щодо майбутнього наших переговорів з ЄС".

Йдеться про створення "зони вільної торгівлі Великої Британії і ЄС, яка встановлює загальні правила з продажу промислових товарів та сільгосппродукції" після Brexit.

Нагадаємо, 26 червня набрав чинності урядовий закон про вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу (The EU Withdrawal Act). Він дає змогу переводити законодавство ЄС у законодавство Британії, щоб забезпечити плавність Brexit. Цей акт також скасовує чинність Закону європейських співтовариств від 1972 року, за яким європейське право мало перевагу над законами, ухваленими в британському парламенті.

 

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Теги публікації: Тереза Мэй, Brexit  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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