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В Праге прошла крупнейшая антиправительственная акция за десятки лет

Новости » Политика    23.06.2019 - 22:03
В Праге прошла крупнейшая антиправительственная акция за десятки лет
Фото: протесты в Праге (из открытых источников)

Люди выступили против премьер-министра и президента страны

В Праге в воскресенье, 23 июня, состоялась масштабная протестная демонстрация против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в которой приняло участие более 250 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Прага".

Сообщается, что акция проходила на Летенском поле, которое почти полностью было заполнено. Акция началась в 16:30 по местному времени. Из-за большого скопления людей властям пришлось перекрыть автомобильное и трамвайное движение, а также периодически закрывать станции метро.

В демонстрации принимали участие люди разных возрастов. Некоторые протестующие имели при себе флаги Европейского Союза и Чешской Республики, а некоторые плакаты с лозунгами критики премьера страны и президента Милоша Земана.

За соблюдением порядка наблюдали правоохранители, а также специальные отряды по урегулированию конфликтов и спасательные службы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии возобновились протестные акции. Участники протестного движения в Тбилиси продолжают требовать отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, а также требуют провести внеочередные парламентские выборы, которые должны пройти только по пропорциональной системе.

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