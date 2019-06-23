У Празі пройшла найбільша антиурядова акція за десятки років

Фото: протести в Празі (з відкритих джерел)

Люди виступили проти прем'єр-міністра і президента країни

В Празі в неділю, 23 червня, відбулася масштабна протестна демонстрація проти прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабиша, в якій взяло участь понад 250 тисяч чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Прага".

Повідомляється, що акція проходила на Летенском поле, яке майже повністю було заповнено. Акція почалася о 16:30 за місцевим часом. З-за великого скупчення людей владі довелося перекрити автомобільний і трамвайне рух, а також періодично закривати станції метро.

У демонстрації брали участь люди різних віків. Деякі протестувальники мали при собі прапори Європейського Союзу та Чеської Республіки, а деякі плакати з гаслами критики прем'єра країни і президента Мілоша Земана.

За дотриманням порядку спостерігали правоохоронці, а також спеціальні загони по врегулюванню конфліктів і рятувальні служби.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Грузії поновилися акції протесту. Учасники протестного руху в Тбілісі продовжують вимагати відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія, а також вимагають провести позачергові парламентські вибори, які повинні пройти тільки по пропорційній системі.