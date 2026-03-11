ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Прага відмовляється від вимоги Трампа? Чеський парламент урізав витрати на оборону

23:05 11.03.2026 Ср
2 хв
Невже межа в 3,5% ВВП на оборону стане недосяжною для Чехії?
aimg Марія Науменко
Прага відмовляється від вимоги Трампа? Чеський парламент урізав витрати на оборону фото: прапор Чехії (Getty Images)

Чеські депутати підтримали бюджет на 2026 рік із дефіцитом у 310 млрд крон. Документ передбачає збільшення соціальних витрат і водночас скорочення оборонних видатків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства фінансів Чехії.

Читайте також: Викриті плани Путіна на війну в Європі: військове керівництво Чехії назвало дати

Документ передбачає дефіцит у 310 млрд чеських крон (близько 14,75 млрд доларів). Це більше, ніж у 2025 році, коли дефіцит становив 290,7 млрд крон.

За прогнозом Міністерства фінансів, загальний фіскальний дефіцит може зрости до 2,2% ВВП порівняно з 2% роком раніше.

Збільшення дефіциту пояснюють зростанням витрат на зарплати та субсидії. Водночас у бюджеті передбачено скорочення витрат на оборону.

Зокрема, фінансування Міністерства оборони зменшили на 21 млрд крон, а в інших розділах - ще на 0,8 млрд крон. У результаті витрати на оборону становитимуть близько 2,07% ВВП.

Також у порівнянні з попереднім проєктом бюджету скорочено витрати на закордонну гуманітарну допомогу, серед отримувачів якої є Україна.

Водночас уряд збільшив фінансування соціальних програм, що відповідає передвиборчим обіцянкам правлячої коаліції.

Зокрема:

  • 800 млн крон спрямують на розвиток спортивної інфраструктури;

  • 120 млн крон — на гуманітарну програму MEDEVAC;

  • 100 млн крон — на профілактику залежностей;

  • 50 млн крон — на позашкільну освіту дітей;

  • 50 млн крон — на підтримку житлового будівництва.

Після підписання президентом новий бюджет має замінити тимчасовий фінансовий план, який діяв через затримки у законодавчому процесі після минулорічних виборів.

Міністерка фінансів Чехії Алена Шиллерова заявила, що новий бюджет є більш реалістичним, ніж попередні.

"Після довгих чотирьох років Палата депутатів обговорює бюджет, який не приховує реального стану державних фінансів і не прикидається, що дефіцит є меншим, просто не враховуючи неминучі витрати", - зазначила вона.

Нагадуємо, президент США Дональд Трамп закликає союзників по НАТО збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2035 року для фінансування ключових військових програм Альянсу.

На тлі зростання загроз з боку Росії багато країн Європи вже почали збільшувати оборонні бюджети та розвивати військову промисловість. У деяких державах витрати на оборону наближаються до 5% ВВП.

Водночас у Європі активізувалися дискусії щодо посилення власної системи безпеки. Зокрема, політики обговорюють створення так званої "ядерної парасольки" для стримування потенційних ядерних загроз.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони України Сполучені Штати Америки Чехія ВВП Допомога Україні
Новини
Зеленський звернувся до Трампа: "Тисніть на Путіна, а не на мене"
Зеленський звернувся до Трампа: "Тисніть на Путіна, а не на мене"
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком