Прага відмовляється від вимоги Трампа? Чеський парламент урізав витрати на оборону
Чеські депутати підтримали бюджет на 2026 рік із дефіцитом у 310 млрд крон. Документ передбачає збільшення соціальних витрат і водночас скорочення оборонних видатків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства фінансів Чехії.
Документ передбачає дефіцит у 310 млрд чеських крон (близько 14,75 млрд доларів). Це більше, ніж у 2025 році, коли дефіцит становив 290,7 млрд крон.
За прогнозом Міністерства фінансів, загальний фіскальний дефіцит може зрости до 2,2% ВВП порівняно з 2% роком раніше.
Збільшення дефіциту пояснюють зростанням витрат на зарплати та субсидії. Водночас у бюджеті передбачено скорочення витрат на оборону.
Зокрема, фінансування Міністерства оборони зменшили на 21 млрд крон, а в інших розділах - ще на 0,8 млрд крон. У результаті витрати на оборону становитимуть близько 2,07% ВВП.
Також у порівнянні з попереднім проєктом бюджету скорочено витрати на закордонну гуманітарну допомогу, серед отримувачів якої є Україна.
Водночас уряд збільшив фінансування соціальних програм, що відповідає передвиборчим обіцянкам правлячої коаліції.
Зокрема:
800 млн крон спрямують на розвиток спортивної інфраструктури;
120 млн крон — на гуманітарну програму MEDEVAC;
100 млн крон — на профілактику залежностей;
50 млн крон — на позашкільну освіту дітей;
50 млн крон — на підтримку житлового будівництва.
Після підписання президентом новий бюджет має замінити тимчасовий фінансовий план, який діяв через затримки у законодавчому процесі після минулорічних виборів.
Міністерка фінансів Чехії Алена Шиллерова заявила, що новий бюджет є більш реалістичним, ніж попередні.
"Після довгих чотирьох років Палата депутатів обговорює бюджет, який не приховує реального стану державних фінансів і не прикидається, що дефіцит є меншим, просто не враховуючи неминучі витрати", - зазначила вона.
Нагадуємо, президент США Дональд Трамп закликає союзників по НАТО збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2035 року для фінансування ключових військових програм Альянсу.
На тлі зростання загроз з боку Росії багато країн Європи вже почали збільшувати оборонні бюджети та розвивати військову промисловість. У деяких державах витрати на оборону наближаються до 5% ВВП.
Водночас у Європі активізувалися дискусії щодо посилення власної системи безпеки. Зокрема, політики обговорюють створення так званої "ядерної парасольки" для стримування потенційних ядерних загроз.