Прага передаст одному из украинских городов свои трамваи
Прага присоединиться к восстановлению украинской транспортной инфраструктуры. Власти города намерены передать одному из пострадавших от войны городов свои трамваи.
Об этом заявил мэр Праги Зденек Гржиб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vinegret.CZ.
"У нас есть план отправить в Украину трамваи – они использовались в некоторых городах еще до войны. Насколько мне известно, сейчас продолжаются переговоры по новым поставкам с одним украинским городом", – отметил Гржиб.
Мэр Праги не назвал, с каким городом ведутся переговоры. Ранее Чехия подтвердила готовность приобщиться к восстановлению Украины. В частности, страна готова взять на себя координацию процесса восстановления Днепропетровской области.
Ранее мы писали, что по данным чешских СМИ, Прага согласовала передачу Украине разведывательных беспилотников.
Также мы писали, что Чехия приостановила выдачу виз и временных видов на жительство россиянам и белорусам. Запрет будет действовать как минимум до конца марта 2023 года.
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