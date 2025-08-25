ua en ru
Prada за 55 тисяч та українська сукня: онука Ротару похизувалася стильним "луком"

Понеділок 25 серпня 2025 07:14
Prada за 55 тисяч та українська сукня: онука Ротару похизувалася стильним "луком" Соня Євдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Поліна Іваненко

Модель та онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показалася у стильному образі. Блогерка приміряла сукню від українського бренду та трендові туфлі від Prada.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Євдокименко.

Українська сукня і туфлі Prada

Для виходу Євдокименко обрала ніжну білу сукню з фактурними квітковими елементами від українського бренду Poustovit. Легкий крій і натуральна тканина створили образ, який ідеально підкреслив витончену фігуру моделі.

Prada за 55 тисяч та українська сукня: онука Ротару похизувалася стильним &quot;луком&quot;Онука Ротару вразила стильним "луком" (скріншот)

Свій лук Софія доповнила туфлями від Prada - модель Antiqued leather pumps у кольорі Chalk White.

Prada за 55 тисяч та українська сукня: онука Ротару похизувалася стильним &quot;луком&quot;Соня Євдокименко показала модний образ (скріншот)

Вартість взуття становить 1150 євро, тобто близько 55 тисяч гривень.

Prada за 55 тисяч та українська сукня: онука Ротару похизувалася стильним &quot;луком&quot;Туфлі від Prada (скріншот)

Які сукні зараз в моді та з чим їх носити

У моді цього сезону сукні світлих відтінків з виразною фактурою та об’ємними деталями. Найактуальнішими залишаються моделі з мереживом, квітковими аплікаціями, а також напівпрозорі тканини, що створюють легкість.

Носити такі сукні краще з мінімалістичними аксесуарами: невеликими сумками на ланцюжку, тонкими сережками чи браслетами. Для вечора доречні класичні "човники" або босоніжки на підборах, а для більш буденного стилю - мюлі чи навіть масивні сандалі, які додають сучасного контрасту.

Головний тренд це універсальність: одна й та сама сукня може стати основою для вечірнього виходу чи денного образу, якщо поєднати її з різним взуттям та аксесуарами.

