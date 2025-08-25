Prada за 55 тисяч та українська сукня: онука Ротару похизувалася стильним "луком"
Модель та онука співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показалася у стильному образі. Блогерка приміряла сукню від українського бренду та трендові туфлі від Prada.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Євдокименко.
Українська сукня і туфлі Prada
Для виходу Євдокименко обрала ніжну білу сукню з фактурними квітковими елементами від українського бренду Poustovit. Легкий крій і натуральна тканина створили образ, який ідеально підкреслив витончену фігуру моделі.
Онука Ротару вразила стильним "луком" (скріншот)
Свій лук Софія доповнила туфлями від Prada - модель Antiqued leather pumps у кольорі Chalk White.
Соня Євдокименко показала модний образ (скріншот)
Вартість взуття становить 1150 євро, тобто близько 55 тисяч гривень.
Туфлі від Prada (скріншот)
Які сукні зараз в моді та з чим їх носити
У моді цього сезону сукні світлих відтінків з виразною фактурою та об’ємними деталями. Найактуальнішими залишаються моделі з мереживом, квітковими аплікаціями, а також напівпрозорі тканини, що створюють легкість.
Носити такі сукні краще з мінімалістичними аксесуарами: невеликими сумками на ланцюжку, тонкими сережками чи браслетами. Для вечора доречні класичні "човники" або босоніжки на підборах, а для більш буденного стилю - мюлі чи навіть масивні сандалі, які додають сучасного контрасту.
Головний тренд це універсальність: одна й та сама сукня може стати основою для вечірнього виходу чи денного образу, якщо поєднати її з різним взуттям та аксесуарами.
