ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Prada за 55 тысяч и украинское платье: внучка Ротару похвасталась стильным "луком"

Понедельник 25 августа 2025 07:14
UA EN RU
Prada за 55 тысяч и украинское платье: внучка Ротару похвасталась стильным "луком" Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Полина Иваненко

Модель и внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показалась в стильном образе. Блогерша примерила платье от украинского бренда и трендовые туфли от Prada.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Евдокименко.

Украинское платье и туфли Prada

Для выхода Евдокименко выбрала нежное белое платье с фактурными цветочными элементами от украинского бренда Poustovit. Легкий крой и натуральная ткань создали образ, который идеально подчеркнул изящную фигуру модели.

Prada за 55 тысяч и украинское платье: внучка Ротару похвасталась стильным &quot;луком&quot;Внучка Ротару поразила стильным "луком" (скриншот)

Свой лук София дополнила туфлями от Prada - модель Antiqued leather pumps в цвете Chalk White.

Prada за 55 тысяч и украинское платье: внучка Ротару похвасталась стильным &quot;луком&quot;Соня Евдокименко показала модный образ (скриншот)

Стоимость обуви составляет 1150 евро, то есть около 55 тысяч гривен.

Prada за 55 тысяч и украинское платье: внучка Ротару похвасталась стильным &quot;луком&quot;Туфли от Prada (скриншот)

Какие платья сейчас в моде и с чем их носить

В моде в этом сезоне платья светлых оттенков с выразительной фактурой и объемными деталями. Самыми актуальными остаются модели с кружевом, цветочными аппликациями, а также полупрозрачные ткани, создающие легкость.

Носить такие платья лучше с минималистичными аксессуарами: небольшими сумками на цепочке, тонкими серьгами или браслетами. Для вечера уместны классические "лодочки" или босоножки на каблуке, а для более будничного стиля - мюли или даже массивные сандалии, которые добавляют современного контраста.

Главный тренд это универсальность: одно и то же платье может стать основой для вечернего выхода или дневного образа, если сочетать его с разной обувью и аксессуарами.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Красота Модные тренды Стиль жизни Звезды шоу-бизнеса
Новости
У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина
У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы