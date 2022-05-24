PR-позиция. У Зеленского отреагировали на введение Венгрией чрезвычайного положения

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал введение Венгрией чрезвычайного положения "из-за войны войны в Украине" PR-позицией тамошнего правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
В Офисе президента считают, что венгерское правительство намеренно пытается сместить акценты с войны на ее последствия для мира. Такой подход помогает руководству РФ.
"Это пиар-позиция правительства Венгрии. Такие позиции постоянно. Они же общаются, наверное, у них есть лобби российское, есть определенный контакт с Российской Федерацией. Они сейчас начинают отрабатывать программу максимального количества информационных поводов, которые были бы не на руку Украине или европейского проукраинского единства", – объяснил Подоляк.
Венгерский премьер-министр Орбан объявил о введении чрезвычайного положения с 25 мая. По его словам, война в Украине "является постоянной угрозой" для Венгрии.
К слову, премьер-министр Орбан назвал нецелесообразным рассмотрение эмбарго против РФ на саммите лидеров стран-членов ЕС 30-31 мая.
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