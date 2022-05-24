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PR-позиція. У Зеленського відреагували на запровадження Угорщиною надзвичайного стану

Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав запровадження Угорщиною надзвичайного стану "через війну в Україні" PR-позицією тамтешнього уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

В Офісі президента вважають, що угорський уряд свідомо намагається змістити акценти з війни на її наслідки для світу. Такий підхід сприяє керівництву РФ.

"Це піар-позиція уряду Угорщини. Такі позиції постійно. Вони ж спілкуються, напевно, у них є лобі російське, є певний контакт із Російською Федерацією. Вони зараз починають відпрацьовувати програму максимальної кількості інформаційних приводів, які були б не на руку Україні чи європейської проукраїнської єдності", – пояснив Подоляк.

Угорський прем'єр-міністр Орбан оголосив про запровадження надзвичайного стану з 25 травня. За його словами, війна в Україні "становить постійну загрозу" для Угорщини.

До слова, прем'єр-міністр Орбан назвав недоцільним розгляд ембарго проти РФ на саміті лідерів країн-членів ЄС 30-31 травня.

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УкраїнаУгорщинаОфіс президентаНадзвичайний станВійна Росії проти України