PR-позиція. У Зеленського відреагували на запровадження Угорщиною надзвичайного стану

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом .

В Офісі президента вважають, що угорський уряд свідомо намагається змістити акценти з війни на її наслідки для світу. Такий підхід сприяє керівництву РФ.

"Це піар-позиція уряду Угорщини. Такі позиції постійно. Вони ж спілкуються, напевно, у них є лобі російське, є певний контакт із Російською Федерацією. Вони зараз починають відпрацьовувати програму максимальної кількості інформаційних приводів, які були б не на руку Україні чи європейської проукраїнської єдності", – пояснив Подоляк.

Угорський прем'єр-міністр Орбан оголосив про запровадження надзвичайного стану з 25 травня. За його словами, війна в Україні "становить постійну загрозу" для Угорщини.