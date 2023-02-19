ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптик розповіла про погоду на тиждень та яким буде початок березня

Новость на русском →
Україна, Неділя 19 лютого 2023 14:18
Синоптик розповіла про погоду на тиждень та яким буде початок березня Фото: синоптик розповіла про погоду на тиждень та яким буде початок березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На найближчому тижні в Україні будуть переважати "скромні плюси", а вітер буде рвучким. А березень почнеться з потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

"Найближчий тиждень делікатно натякатиме зимі, що пора збирати валізи", - каже синоптик.

За її словами, опади в ці 7 днів чергуватимуться із "перспективним сонцем".

"Вітер майже весь час ганятиметься за хмарами, буде рвучким, до сильного, вночі градуси намагатимуться пірнути вниз (особливо 23 та 28 лютого), проте все ж вдень перемагатимуть, хай і скромні, але "плюси", - додала Діденко.

За попередніми прогнозами, як додала вона, березень розпочнеться в Україні потеплінням, особливо у південній частині, центральних та східних областях.

Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

Нагадаємо, відомий віщун погоди Тимко III передбачив, що весна 2023 року настане в середині березня. Саме тоді й очікується потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві
NEWS
ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде