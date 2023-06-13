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ППО знищила всі повітряні цілі навколо Києва, - КМВА

Фото: ППО збила всі ворожі ракети, якими РФ атакувала Київ вночі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Протиповітряна оборона знищила всі ворожі ракети, якими росіяни вночі 13 червня намагалися атакувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За попередньою інформацією, для атаки на столицю росіяни застосували крилаті ракети Х-101/555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.

"Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони (детальніше - за кілька годин у звітах Повітряних сил та Генерального штабу)", - повідомили в КМВА.

Там також зазначили, що інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила.

Нічна атака 13 червня

Вночі 13 червня росіяни знову обстріляли Україну ракетами та дронами-камікадзе типу Shahed.

Повідомлялось про вибухи в Кривому Розі та Харкові - в другому випадку росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі. Також повідомлялось про роботу ППО в Київській області.

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КиїввибухиПВО