RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ПВО уничтожила все воздушные цели вокруг Киева, - КГВА

Фото: ПВО сбила все вражеские ракеты, которыми РФ атаковала Киев ночью (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Противовоздушная оборона уничтожила все вражеские ракеты, которыми россияне ночью 13 июня пытались атаковать Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

По предварительной информации, для атаки на столицу россияне применили крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря.

"Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (подробнее - через несколько часов в отчетах Воздушных сил и Генерального штаба)", - сообщили в КГВА.

Там также отметили, что информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Ночная атака 13 июня

Ночью 13 июня россияне снова обстреляли Украину ракетами и дронами-камикадзе типа Shahed.

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Харькове - во втором случае россияне попали в гражданскую инфраструктуру. Также сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиеввибухиПВО