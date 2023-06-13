Нічна атака РФ: у Кривому Розі пролунали вибухи

У Кривому Розі почулися вибухи в ніч проти вівторка, 13 червня, на тлі оголошеної повітряної тривоги на Дніпропетровщині та в багатьох інших регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови військової адміністрації Кривого Року Олександра Вілкула.

Жителів міста також просять дотримуватись правил інформаційної тиші, щоб не "злити" в мережу дані про роботу нашої протиповітряної оборони.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - пише він.

Нічна повітряна атака РФ 13 червня

Цієї ночі в багатьох областях України були оголошені повітряні тривоги. За даними моніторингових груп, є загроза ракетних ударів зі стратегічної авіації РФ, а також ворог при цій атаці застосовує дрони-камікадзе.

Про роботу ППО також повідомляють в Київській області. Зокрема, на підступах до столиці.

Тим часом в місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів, що можуть бути результатом роботи нашої протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Нагадаємо, перед цим РФ вночі 9 червня завдали удару по Україні ракетами та дронами "Шахед". Більшість ворожих повітряних цілей наша ППО збила, однак у Житомирській області внаслідок падіння уламків була жертва та постраждалі.