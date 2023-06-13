Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в Харкові, - міськрада

Під час нічної атаки 13 червня РФ обстріляла "шахедами" цивільну інфраструктуру в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

В Київському районі міста ворог обстріляв комунальне підприємтсво, а в Салтівському - складське приміщення, де після прильоту почалась пожежа.

"На місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він.

Нічна атака 13 червня

Вночі, 13 червня, росіяни знову здійснили обстріл українських міст. Моніторингові групи повідомляли про запуск БПЛА типу Shahed та ракет з акваторії Каспійського моря.

Після про вибухи повідомляли в Кривому Розі, а в Київській області заявляли про роботу ППО.

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