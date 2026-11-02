ППО знищила майже 80% реактивних "Шахедів" під час атаки

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти у ніч на 2 листопада запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили ППО знешкодили 154 цілі, однак є влучання на 26 локаціях.

Крім того, у ніч на 1 листопада російські війська атакували Україну сотнями ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 371 ворожий безпілотник типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера", дронів інших типів.