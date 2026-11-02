РФ атакувала Україну 193 дронами: як ППО відбила нічну атаку

Російські війська в ніч на 2 листопада запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили ППО знешкодили 154 цілі, однак є влучання на 26 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України .

Повітряний напад розпочався ввечері 1 листопада, близько 18:00. Росія застосувала ударні безпілотники Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія". Із загальної кількості запущених БПЛА 75 були реактивними "Шахедами".

Безпілотники летіли з російських Орла, Курська та Брянська, а також з тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 154 ворожі безпілотники. Серед них - 58 реактивних "Шахедів". Ще понад шість ударних дронів залишалися в повітрі, тому бойова робота на момент публікації зведення тривала.

Попри роботу ППО, уникнути влучань не вдалося. За даними Повітряних сил, наслідки повітряного нападу зафіксували на 26 локаціях.

Крім того, на дев'яти локаціях упали уламки збитих безпілотників.