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ПВО уничтожила почти 80% реактивных "Шахедов" во время атаки

20:34 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: реактивный шахед РФ (Getty Images)

Противовоздушная оборона Украины сбила 78 реактивных "Шахедов" из 103 во время дневной атаки 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы в Telegram.

Атака днем 2 ноября

В течение дня 2 ноября (с 06.30 до 19.00) противник атаковал Украину 171 ударным БпЛА.

Это были:

  • реактивные "Шахеды" (103),
  • Гербера,
  • дроны других типов,
  • S8000 Бандероль/Дань-Т (10).

По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушной обороной сбито/подавлено:

  • 139 БпЛА (78 из них - реактивные),
  • восемь S8000 Бандероль/Дань-Т.

Около 20 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается, отметили в Воздушных силах.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в ночь на 2 ноября запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы ПВО обезвредили 154 цели, однако есть попадание на 26 локациях.

Кроме того, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину сотнями ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 371 вражеский беспилотник типа Shahed (47 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.

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