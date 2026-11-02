ПВО уничтожила почти 80% реактивных "Шахедов" во время атаки

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты в ночь на 2 ноября запустили по Украине 193 ударных беспилотника. Силы ПВО обезвредили 154 цели, однако есть попадание на 26 локациях.

Кроме того, в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Украину сотнями ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 371 вражеский беспилотник типа Shahed (47 из них - реактивные), "Гербера", дронов других типов.