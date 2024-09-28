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ППО знищила близько 15 "Шахедів", які загрожували Києву: уламки падали на Оболоні

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці в ніч проти 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Там зазначили, що це була вже десята повітряна атака на Київ з початку вересня. 

Російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо, типу "Shahed". Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків.

На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити  кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

 

Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві і області двічі оголошували повітряну тривогу. На підступах до столиці, у Київській області, працювали засоби ППО.

Тривогу оголошували також у низці інших областей. Зокрема вибухи лунали у Дніпрі.

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