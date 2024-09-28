ППО знищила близько 15 "Шахедів", які загрожували Києву: уламки падали на Оболоні

Приблизно півтора десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знищені силами та засобами ППО на підступах та на території столиці в ніч проти 28 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Там зазначили, що це була вже десята повітряна атака на Київ з початку вересня.
Російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо, типу "Shahed". Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків.
На Київ баражуючі боєприпаси почали заходити кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох години.
Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі столиці, внаслідок чого було пошкоджено нежитлове приміщення. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві і області двічі оголошували повітряну тривогу. На підступах до столиці, у Київській області, працювали засоби ППО.
Тривогу оголошували також у низці інших областей. Зокрема вибухи лунали у Дніпрі.
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