ПВО уничтожила около 15 "Шахедов", угрожавших Киеву: обломки падали на Оболони

Там отметили, что это уже десятая воздушная атака на Киев с начала сентября.

Российская армия вновь применила ударные БпЛА, предварительно типа "Shahed". Они были запущены с южного и северо-восточного направлений.

На Киев баражирующие боеприпасы начали заходить несколькими волнами. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Оболонском районе столицы, в результате чего было повреждено нежилое помещение. Информация о пострадавших не поступала.

Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.