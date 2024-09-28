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У Дніпрі було чутно звук вибуху

Субота 28 вересня 2024 01:07
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У Дніпрі було чутно звук вибуху Фото: людина спускається в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 27 на 28 вересня у Дніпрі чули звук вибуху. Військові попереджали про рух дронів у напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Дніпрі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:58.

Перед цим, о 00:20, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що зафіксовано БпЛА на межі Полтавської та Дніпропетровської областей у напрямку міста Дніпро.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:05 сигнал повітряної тривоги оголошено у більшості областей України. Причиною тривоги є ударні дрони росіян, які фіксують у повітряному просторі нашої країни.

Крім того, військові о 23:00 попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Відбою по цій інформацію станом на момент публікації новини - не було.

У Дніпрі було чутно звук вибуху

Нагадаємо, що вчора ввечері, 27 вересня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною став зліт російських МіГ-31К.

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