У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу
В ніч з 27 на 28 вересня у Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу. Також тривога продовжується і в інших областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряна тривога у місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:35.
Згідно останньої інформації від Повітряних сил, ворожі дрони рухались о 02:38 наступним чином:
- БпЛА на сході Чернігівської області, курсом на південь;
- БпЛА на півдні Чернігівської з Полтавської області, курс північно-західний;
- БпЛА з Сумської на у напрямку Полтавської області північним та західним курсами;
- БпЛА у північній частині Полтавської області рухаються у напрямку Полтави, та у напрямку Київської через Черкаську;
- БпЛА на півночі Черкаської області у напрямку Білої Церкви;
- БпЛА в районі Українки у напрямку Київа;
- БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської та Кіровоградської;
- БпЛА у Миколаївській області рухається у північно-західному напрямку;
- БпЛА рухаються по межі Миколаївської та Одеської областей у північному напрямі;
- БпЛА в Одеській області у напрямку Вінницької;
- БпЛА на межі Тернопільської та Рівненської областей, курс північний.
Оновлено о 03:55
Військові оновили інформацію щодо ворожих ударних дронів-камікадзе. Зокрема:
- БпЛА з Сумської області рухається на Чернігівську західним курсом;
- БпЛА на у Чернігівській області рухаються у напрямку Київської та Полтавської;
- БпЛА з Черкаської області у напрямку Кіровоградської південно-західним курсом;
- БпЛА з Миколаївської летять до Одеської;
- БпЛА рухаються у напрямку Києва з південного сходу та півночі.
Оновлено о 04:47
Ворожий безпілотник рухається у напрямку Києва з північного сходу.
Оновлено о 04:55
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА).
Де оголошено тривогу
Станом на 02:40 карта повітряних тривог має наступний вигляд.
Зазначимо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Її причиною були ворожі дрони, які запустила РФ. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що по ворожих цілях працюють сили ППО.
Крім того, у цей момент тривогу було оголошено в більшості інших регіонів України.
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