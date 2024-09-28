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У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу

Субота 28 вересня 2024 03:41
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У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 27 на 28 вересня у Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу. Також тривога продовжується і в інших областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога у місті Київ", - йдеться у повідомленні о 03:35.

Згідно останньої інформації від Повітряних сил, ворожі дрони рухались о 02:38 наступним чином:

  • БпЛА на сході Чернігівської області, курсом на південь;
  • БпЛА на півдні Чернігівської з Полтавської області, курс північно-західний;
  • БпЛА з Сумської на у напрямку Полтавської області північним та західним курсами;
  • БпЛА у північній частині Полтавської області рухаються у напрямку Полтави, та у напрямку Київської через Черкаську;
  • БпЛА на півночі Черкаської області у напрямку Білої Церкви;
  • БпЛА в районі Українки у напрямку Київа;
  • БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської та Кіровоградської;
  • БпЛА у Миколаївській області рухається у північно-західному напрямку;
  • БпЛА рухаються по межі Миколаївської та Одеської областей у північному напрямі;
  • БпЛА в Одеській області у напрямку Вінницької;
  • БпЛА на межі Тернопільської та Рівненської областей, курс північний.

Оновлено о 03:55

Військові оновили інформацію щодо ворожих ударних дронів-камікадзе. Зокрема:

  • БпЛА з Сумської області рухається на Чернігівську західним курсом;
  • БпЛА на у Чернігівській області рухаються у напрямку Київської та Полтавської;
  • БпЛА з Черкаської області у напрямку Кіровоградської південно-західним курсом;
  • БпЛА з Миколаївської летять до Одеської;
  • БпЛА рухаються у напрямку Києва з південного сходу та півночі.

Оновлено о 04:47

Ворожий безпілотник рухається у напрямку Києва з північного сходу.

Оновлено о 04:55

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив Сергій Попко, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Де оголошено тривогу

Станом на 02:40 карта повітряних тривог має наступний вигляд.

У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу

Зазначимо, що цієї ночі в Києві вже оголошували тривогу. Її причиною були ворожі дрони, які запустила РФ. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли, що по ворожих цілях працюють сили ППО.

Крім того, у цей момент тривогу було оголошено в більшості інших регіонів України.

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