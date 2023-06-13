ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, - Генштаб

За попередньою інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також росіяни завдали авіаційного удару 4 "шахедами", один з них - знищено нашими захисниками.

В Генштабі також зазначили, що під час атаки росіяни поцілили в житловий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури в Кривому Розі.

"На жаль, є постраждалі у вкрай важкому стані. Інформація уточнюється", - повідомили в Генштабі.

Нічна атака 13 червня

В ніч на 13 червня росіяни вкотре обстріляли територію України крилатими ракетами та БПЛА типу Shahed.

В Кривому Розі внаслідок російської атаки є влучання в житловий п'ятиповерховий будинок, є загиблі та поранені. Також повідомлялось про атаку цивільної інфраструктури в Харкові.

В Київській області працювала ППО, і як потім повідомила місцева влада - збила всі ворожі цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.