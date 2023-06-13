UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ППО знищила 10 з 14 ракет, випущених вночі по Україні, - Генштаб

Фото: ППО знищила 10 з 14 російських ракет 13 червня (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Протиповітряна оборона знищила 10 з 14 ракет, якими росіяни атакували Україну в ніч на 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, ворог випустив 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також росіяни завдали авіаційного удару 4 "шахедами", один з них - знищено нашими захисниками.

В Генштабі також зазначили, що під час атаки росіяни поцілили в житловий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури в Кривому Розі.

"На жаль, є постраждалі у вкрай важкому стані. Інформація уточнюється", - повідомили в Генштабі.

Нічна атака 13 червня

В ніч на 13 червня росіяни вкотре обстріляли територію України крилатими ракетами та БПЛА типу Shahed.

В Кривому Розі внаслідок російської атаки є влучання в житловий п'ятиповерховий будинок, є загиблі та поранені. Також повідомлялось про атаку цивільної інфраструктури в Харкові.

В Київській області працювала ППО, і як потім повідомила місцева влада - збила всі ворожі цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниПВО