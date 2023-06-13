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ПВО уничтожила 10 из 14 ракет, выпущенных ночью по Украине, - Генштаб

Фото: ПВО уничтожило 10 из 14 российских ракет 13 июня (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Противовоздушная оборона уничтожила 10 из 14 ракет, которыми россияне атаковали Украину в ночь на 13 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По предварительной информации, враг выпустил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также россияне нанесли авиационный удар 4 "шахедами", один из них - уничтожен нашими защитниками.

В Генштабе также отметили, что во время атаки россияне попали в жилой дом и другие гражданские объекты инфраструктуры в Кривом Роге.

"К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется", - сообщили в Генштабе.

Ночная атака 13 июня

В ночь на 13 июня россияне в очередной раз обстреляли территорию Украины крылатыми ракетами и БПЛА типа Shahed.

В Кривом Роге в результате российской атаки попадание в жилой пятиэтажный дом, есть погибшие и раненые. Также сообщалось об атаке гражданской инфраструктуры в Харькове.

В Киевской области работала ПВО, и как потом сообщили местные власти - сбили все враждебные цели.

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