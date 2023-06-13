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Окупанти атакували Кривий Ріг: горить п'ятиповерхівка, є загиблі

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Кривий Ріг, Вівторок 13 червня 2023 05:27
Окупанти атакували Кривий Ріг: горить п'ятиповерхівка, є загиблі Фото: у Кривому Розі розповіли про наслідки російської повітряної атаки 13 червня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі внаслідок російської нічної повітряної атаки 13 червня є руйнування житлових об'єктів, сильно постраждалі цивільні, а також загиблі. Крім того, під завалами можуть бути люди, і рятувальники ведуть роботи на місці "прильоту".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на керівника військової адміністрації Кривого Рога Олександра Вілкула в Telegram.

"Високоточні" потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок", - зазначив він.

На місці "прильоту" працюють усі екстрені служби. Вогнеборці закінчують гасіння пожеж.

Також є ймовірність, що під завалами можуть бути люди.

"Швидка" надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані", - розповів Вілкул.

Як повідомив пізніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram, в результаті масованої ракетної атаки РФ по Кривому Рогу є жертви.

"Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені", - написав чиновник.

Наслідки атаки на Кривий Ріг (фото: t.me/rudanatv)

Нічна атака РФ та вибухи у Кривому Розі 13 червня

В Україні цієї ночі було оголошено повітряні тривоги, і сигнали лунали по всій території країни. Моніторингові групи повідомляли про загрозу ракетних ударів та застосування росіянами дронів-камікадзе під час цієї атаки.

Пізніше вночі стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Також повідомлялося і про роботу ППО.

Додамо, що російські ракети були збиті й у повітряному просторі біля Києва. Як поінформував керівник Київської МВА Сергій Попко, наші захисники збили усі ворожі цілі на підступах до столиці.

Нагадаємо, перед цим російські окупанти завдали удару по Україні ракетами та дронами "Шахед вночі 9 червня. Тоді сили ППО ЗСУ збили більшість ворожих цілей, однак у Житомирській області внаслідок падіння уламків була жертва та постраждалі, а також руйнування та пошкодження будинків.

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