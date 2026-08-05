ППО не змогла збити жодної із 28 ракет під час атаки РФ

Чим РФ атакувала Україну 5 серпня

Цього разу ворог використав:

4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс" із Курської та Ростовської областей РФ;

із Курської та Ростовської областей РФ; 24 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 із Брянської та Курської областей РФ;

із Брянської та Курської областей РФ; 115 ударних БпЛА типу Shahed (більшість із них - реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків Курськ, Міллерово, Орел РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що основний напрямок удару - Київська область.

До знищення ворожих цілей були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ та безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки російських цілей знешкодила ППО 5 серпня

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.

ПС ЗСУ також підтвердили влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українські воїни.