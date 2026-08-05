ППО не змогла збити жодної із 28 ракет під час атаки РФ

Минулої ночі Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Цього разу ворог використав:
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що основний напрямок удару - Київська область.
До знищення ворожих цілей були залучені:
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.
ПС ЗСУ також підтвердили влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українські воїни.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки нової атаки Росії на Київську область.
Також стало відомо, що в Києві зросла кількість постраждалих через повітряний напад РФ.
Окрім того, з'ясувалося, що на Київщині виявили загиблих на залізничній платформі після атаки ворога.