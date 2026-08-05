У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ

Кількість постраждалих через ракетну атаку Росії на Київ вночі 5 серпня зросла до 26 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За даними ДСНС, у Києві вже ліквідували всі пожежі після ворожої атаки.

Також відомо, що одна людина загинула.

За його словами, 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

"Уже 26 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога на столицю", - повідомив Кличко.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня Київ вчергове опинився під масованою атакою Росії з використанням ракет і дронів.

Наразі наслідки фіксуються на понад 7 локаціях у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.