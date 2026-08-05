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ПВО не смогла сбить ни одну из 28 ракет во время атаки РФ

08:53 05.08.2026 Ср
2 мин
Несмотря на это, большинство вражеских дронов не долетели до целей
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО не смогла отбить ракетную атаку РФ 5 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минувшей ночью Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 5 августа

На этот раз враг использовал:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон"/"Оникс" из Курской и Ростовской областей РФ;
  • 24 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 из Брянской и Курской областей РФ;
  • 115 ударных БпЛА типа Shahed (большинство из них - реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия" по направлениям Курск, Миллерово, Орел РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что основное направление удара - Киевская область.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Сколько российских целей обезвредила ПВО 5 августа

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

ПС ВСУ также подтвердили попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинские воины.

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