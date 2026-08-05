ПВО не смогла сбить ни одну из 28 ракет во время атаки РФ

Минувшей ночью Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
На этот раз враг использовал:
В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что основное направление удара - Киевская область.
К уничтожению вражеских целей были привлечены:
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.
ПС ВСУ также подтвердили попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили украинские воины.
Ранее РБК-Украина рассказывала о последствиях новой атаки России на Киевскую область.
Также стало известно, что в Киеве возросло количество пострадавших из-за воздушного нападения РФ.
Кроме того, выяснилось, что в Киевской области обнаружили погибших на железнодорожной платформе после атаки врага.