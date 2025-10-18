ППО, зброя та енергетика: посол озвучила головні підсумки візиту Зеленського до США

За її словами, головний акцент був зроблений на необхідності посилення протиповітряної оборони та отриманні далекобійної зброї.

"Президенти погодилися, що Сполучені Штати разом із європейськими партнерами мають відігравати ключову роль у гарантуванні безпеки України. Ми розраховуємо на подальше посилення тиску на Росію, щоб наблизити завершення війни", - зазначила Стефанішина.

За її словами, у межах візиту Зеленський провів низку результативних зустрічей, спрямованих на поглиблення співпраці у сферах безпеки, оборони та енергетики.

Зокрема, відбулася зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом за участю представників ключових енергетичних компаній - Bechtel, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Westinghouse Electric Company та інших. Обговорювалися проєкти з постачання американського LNG-газу, розвитку ядерної енергетики та модернізації української енергосистеми.

Окремо, за словами посла, президент зустрівся з керівництвом компаній Lockheed Martin і Raytheon. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема постачання систем Patriot, ракет до них і літаків F-16, а також перспективи спільного виробництва.

Зеленський також узяв участь у дискусії з провідними американськими аналітичними центрами щодо подальшого розвитку українсько-американських відносин і шляхів досягнення справедливого миру.