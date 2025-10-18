ПВО, оружие и энергетика: посол озвучила главные итоги визита Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон проинформировал президента США Дональда Трампа о ситуации на фронте, последствиях российских ракетных ударов по энергосистеме Украины и первоочередных оборонных потребностях государства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина в Telegram.
По ее словам, главный акцент был сделан на необходимости усиления противовоздушной обороны и получении дальнобойного оружия.
"Президенты согласились, что Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины. Мы рассчитываем на дальнейшее усиление давления на Россию, чтобы приблизить завершение войны", - отметила Стефанишина.
По ее словам, в рамках визита Зеленский провел ряд результативных встреч, направленных на углубление сотрудничества в сферах безопасности, обороны и энергетики.
В частности, состоялась встреча с министром энергетики США Крисом Райтом с участием представителей ключевых энергетических компаний - Bechtel, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Westinghouse Electric Company и других. Обсуждались проекты по поставкам американского LNG-газа, развитию ядерной энергетики и модернизации украинской энергосистемы.
Отдельно, по словам посла, президент встретился с руководством компаний Lockheed Martin и Raytheon. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, в частности поставки систем Patriot, ракет к ним и самолетов F-16, а также перспективы совместного производства.
Зеленский также принял участие в дискуссии с ведущими американскими аналитическими центрами относительно дальнейшего развития украинско-американских отношений и путей достижения справедливого мира.
17 октября президент Владимир Зеленский встретился в Белом доме с главой США Дональдом Трампом. После переговоров Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся завершить войну без передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Американский президент подчеркнул, что боевые действия должны быть остановлены вдоль текущей линии фронта, независимо от ее расположения. Накануне он провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, а после встречи с Зеленским объявил о подготовке нового саммита с президентом РФ.
Переговоры между Трампом и Путиным запланированы в Будапеште в течение ближайших двух недель. Зеленский присоединится к ним в формате дистанционного посредника.