ППО збила всі ракети, що летіли на Київ, - КМВА

За їхньою інформацією, росіяни запустили БПЛА та ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.

"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Нічна атака 4 червня

В ніч на 4 червня Росія вкотре вчинила ракетну атаку на Україну - повітряну тривогу оголошували у всіх областях. Невдовзі після цього повідомлялось про роботу ППО на підступах до Києва.

Також цієї ночі в Кропивницькому пролунав вибух, подробиці поки що невідомі.

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