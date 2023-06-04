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ППО збила всі ракети, що летіли на Київ, - КМВА

Фото: ППО збила всі ракети, що летіли на Київ (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Антон Малиновський

Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та БПЛА, якими РФ атакувала Київ в ніч на 4 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За їхньою інформацією, росіяни запустили БПЛА та ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.

"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Нічна атака 4 червня

В ніч на 4 червня Росія вкотре вчинила ракетну атаку на Україну - повітряну тривогу оголошували у всіх областях. Невдовзі після цього повідомлялось про роботу ППО на підступах до Києва.

Також цієї ночі в Кропивницькому пролунав вибух, подробиці поки що невідомі.

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