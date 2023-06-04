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В Київській області працює ППО, - КМВА

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Неділя 04 червня 2023 03:06
В Київській області працює ППО, - КМВА Фото: в Київській області працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 4 червня, росіяни знову атакували Україну. В Київській області працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За їхньою інформацією, Сили протиповітряної оборони працюють на підступах до столиці.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - закликали в КМВА,

Російська атака 4 червня

В ніч на 4 червня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Моніторінгові групи повідомляють про захід в повітряний простір БПЛА та ракет. Також, за їхньою інформацією, в небі працює наша авіація.

Зазначимо, що такі атаки, ціллю яких найчастіше стає Київ, стали майже щоденними. Більшість ракет знищується силами ППО, однак падіння уламків інколи призводить до жертв.

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