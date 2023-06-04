ПВО сбила все ракеты, летевшие на Киев, - КМВА

По их информации, россияне запустили БПЛА и ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

"По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела. Все, что направлялось в сторону города - ПВО уничтожило еще на дальних подступах. Вторую ночь подряд киевляне не слышат звуки взрывов над головой", - написал начальник КМВА Сергей Попко.

Ночная атака 4 июня

В ночь на 4 июня Россия в очередной раз совершила ракетную атаку на Украину –воздушную тревогу объявляли во всех областях. Вскоре после этого сообщалось о работе ПВО на подступах к Киеву.

Также этой ночью в Кропивницком прогремел взрыв, подробности пока неизвестны.

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