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У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі дрони

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Неділя 04 червня 2023 01:59
У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі дрони Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога оголошена у багатьох областях України, в тому числі у Києві, у ніч проти неділі, червня. Моніторингові групи інформують про загрозу ворожих дронів-камікадзе.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на карту повітряної тривоги та обласні військові адміністрації.

Масові тривоги було оголошено близько 01:50 в Україні. Сигнали про загрозу чергових повітряних атак противника залунали в:

  • Києві та Київській області,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Черкаській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Запорізький,
  • Донецькій,
  • Полтавській,
  • Одеській областях.

У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі дрони

Карта тривог (фото: t.me/alarmukraine)

Жителів вказаних регіонів просять бути в укриттях, а також пам'ятати про правило "двох стін".

"У столиці оголошено повітряну тривогу! Прямуйте до укриття!" - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Тривоги розширилися

Близько 02:20 сигнали повітряних тривог також залунали у низці інших областей на заході нашої країни, зокрема, в

  • Івано-Франківській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій областях.

У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі дрони

Карта тривог уночі 4 червня (фото: t.me/alarmukraine)

У міністерстві внутрішніх справ закликають дотримуватись інформаційної тиші під час тривоги.

"У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Вкотре нагадуємо базові правила, аби не нашкодити собі та нашим захисникам", - йдеться у повідомленні в Telegram МВС.

У Києві та низці областей оголошені повітряні тривоги. Повідомляють про ворожі дрони

Нічні атаки РФ по Україні

РФ протягом травня значно посилила повітряні атаки по містах України за допомогою ударних дронів типу Shahed і різних типів ракет, які країна агресор частіше проводила в нічний час. Такі удари росіяни продовжують у червні.

Остання ворожа атака відбувалася вночі 2 червня. Українські захисники знищили всі 15 крилатих ракет і 21 дрон "Шахед". При цьому у Київській області через падіння уламків є поранені.

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