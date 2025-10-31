ua en ru
ППО збила та подавила понад 100 ворожих цілей за ніч: деталі атаки

Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 09:36
UA EN RU
ППО збила та подавила понад 100 ворожих цілей за ніч: деталі атаки
Автор: Каріна Левицька

За ніч протиповітряна оборона України збила та подавила понад 100 ворожих цілей. Атака тривала на півночі, сході та півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Загалом у ніч на 31 жовтня противник атакував:

  • 1 балістичною ракетою Іскандер-М,
  • 145 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів,

Військові зазначають, що близько 90 із запущених ворогом безпілотників були "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито та подавлено 1 балістичну ракету та 107 ворожих дронів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних безпілотників на 20 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - зазначили військові.

Втрати росіян

Варто зазначити, що українські воїни завдають військам ворога відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом втрати російських загарбників за минулу добу склали майже тисячу осіб.

Також українські воїни знешкодили значну кількість ворожої техніки.

Детальніше про те, яка нині ситуація по різних напрямках фронту, можна дізнатись в оновленому звіті Генерального штабу ЗСУ.

