ПВО сбила и подавила более 100 вражеских целей за ночь: детали вражеской атаки
За ночь противовоздушная оборона Украины сбила и подавила более 100 вражеских целей. Атака продолжалась на севере, востоке и юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Всего в ночь на 31 октября противник атаковал:
- 1 баллистической ракетой Искандер-М,
- 145 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов,
Военные отмечают, что около 90 из запущенных врагом беспилотников были "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 1 баллистическую ракету и 107 вражеских дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 36 ударных беспилотников на 20 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили военные.
Потери россиян
Стоит отметить, что украинские воины наносят войскам врага ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.
В целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили почти тысячу человек.
Также украинские воины обезвредили значительное количество вражеской техники.
Подробнее о том, какая сейчас ситуация по разным направлениям фронта, можно узнать в обновленном отчете Генерального штаба ВСУ.