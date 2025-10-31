ua en ru
ПВО сбила и подавила более 100 вражеских целей за ночь: детали вражеской атаки

Украина, Пятница 31 октября 2025 09:36
ПВО сбила и подавила более 100 вражеских целей за ночь: детали вражеской атаки Фото: ПВО сбила более 100 вражеских целей за ночь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За ночь противовоздушная оборона Украины сбила и подавила более 100 вражеских целей. Атака продолжалась на севере, востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Всего в ночь на 31 октября противник атаковал:

  • 1 баллистической ракетой Искандер-М,
  • 145 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов,

Военные отмечают, что около 90 из запущенных врагом беспилотников были "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 1 баллистическую ракету и 107 вражеских дронов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 36 ударных беспилотников на 20 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили военные.

Потери россиян

Стоит отметить, что украинские воины наносят войскам врага ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

В целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили почти тысячу человек.

Также украинские воины обезвредили значительное количество вражеской техники.

Подробнее о том, какая сейчас ситуация по разным направлениям фронта, можно узнать в обновленном отчете Генерального штаба ВСУ.

