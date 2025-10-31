ПВО сбила и подавила более 100 вражеских целей за ночь: детали вражеской атаки

Фото: ПВО сбила более 100 вражеских целей за ночь (Getty Images)

За ночь противовоздушная оборона Украины сбила и подавила более 100 вражеских целей. Атака продолжалась на севере, востоке и юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Всего в ночь на 31 октября противник атаковал: 1 баллистической ракетой Искандер-М,

145 ударными дронами типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов, Военные отмечают, что около 90 из запущенных врагом беспилотников были "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 1 баллистическую ракету и 107 вражеских дронов различных типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 36 ударных беспилотников на 20 локациях. "Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - отметили военные.