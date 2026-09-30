ППО збила сьогодні понад 80% реактивних дронів, ще з десяток - зараз у повітрі

ППО збила 146 реактивних дронів

Протягом дня 30 вересня (із 6.30 по 18.30) росіяни атакували Україну 285 ударними БпЛА: "Герберами" та дронами інших типів.

174 із них були реактивними, зазначили у Повітряних силах.

За попередніми даними, ППО протягом вказаного періоду збила/подавила 254 БпЛА (146 із них - реактивні).

Крім того, на східному напрямку ворог завдав удару балістичною ракетою та кількома "Бандеролями"/"Данями-Т". Інформація уточнюється.

"Станом на 18.30 у повітряному просторі близько 10-ти ударних безпілотників. Не ігноруйте тривогу!" - попередили у ПС.