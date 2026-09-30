ПВО сбила сегодня более 80% реактивных дронов, еще с десяток - сейчас в воздухе

Оккупанты атаковали Украину 174 реактивными дронами днем 30 сентября. ПВО уничтожила подавляющее большинство из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ в Facebook.
В течение дня 30 сентября (с 6.30 до 18.30) россияне атаковали Украину 285 ударными БпЛА: "Герберами" и дронами других типов.
174 из них были реактивными, отметили в Воздушных силах.
По предварительным данным, ПВО в течение указанного периода сбила/подавила 254 БпЛА (146 из них - реактивные).
Кроме того, на восточном направлении враг нанес удар баллистической ракетой и несколькими "Бандеролями"/"Данями-Т". Информация уточняется.
"По состоянию на 18.30 в воздушном пространстве около 10 ударных беспилотников. Не игнорируйте тревогу!" - предупредили в ПС.
Ранее РБК-Украина писало, что минувшей ночью российские захватчики атаковали Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также БпЛА. Силы ПВО смогли уничтожить 160 вражеских целей.
Кроме того, днем 29 сентября РФ запустила по Украине 112 ударных дронов, в том числе и реактивных. Большую часть из них удалось уничтожить.