ППО збила понад 200 дронів за ніч, атака триває, - Повітряні Сили

216 дронів за одну ніч

З вечора 11 травня по ранок 12 травня противник атакував Україну 216 ударними безпілотниками - типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія".

Запуски здійснювали з декількох напрямків:

Брянськ, Шаталово, Курськ, Орел - з боку Росії;

Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - також з території РФ;

тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське (ТОТ АР Крим).

192 збиті та подавлені

За попередніми даними станом на 09:30, ППО збила або подавила 192 ворожих безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Зафіксовано влучання 25 дронів на 10 локаціях. Ще на 5 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

Станом на ранок в повітряному просторі залишається до десяти ворожих безпілотників.