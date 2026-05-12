Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ПВО сбила более 200 дронов за ночь, атака продолжается, - Воздушные Силы

10:55 12.05.2026 Вт
2 мин
Чем атаковал враг в ночь на 12 мая?
aimg Елена Чупровская
Фото: как Россия атаковала Украину ночью 12 мая (GettyImages)

Ночью Россия запустила по Украине более 200 дронов. ПВО сбила почти все из них, но атака еще продолжается.

216 дронов за одну ночь

С вечера 11 мая по утро 12 мая противник атаковал Украину 216 ударными беспилотниками - типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".

Запуски осуществляли с нескольких направлений:

  • Брянск, Шаталово, Курск, Орел - со стороны России;
  • Миллерово, Приморско-Ахтарск - также с территории РФ;
  • временно оккупированный Донецк и Гвардейское (ВОТ АР Крым).

192 сбиты и подавлены

Фото: как отработала ПВО этой ночью (t.me/kpszsu)

По предварительным данным по состоянию на 09:30, ПВО сбила или подавила 192 вражеских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Зафиксировано попадание 25 дронов на 10 локациях. Еще на 5 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

По состоянию на утро в воздушном пространстве остается до десяти вражеских беспилотников.

Напомним, этой ночью в результате атаки в Киевской области дрон попал в детский сад, в столице обломки сбитого беспилотника упали на 16-этажный жилой дом. Есть раненые и погибшие в нескольких регионах в результате атаки РФ.

Как сообщает РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия решила завершить частичную тишину, а Украина будет действовать зеркально в ответ на все шаги РФ.

