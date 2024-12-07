ППО збила половину. Росіяни вночі атакували Україну дронами

"У ніч на 7 грудня противник завдав удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, атакував 14 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.

Їх росіяни запускали з Приморсько-Ахтарська (Росія).

Як відпрацювала ППО

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БПЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

Крім того, шість безпілотників локаційно втрачено, ще один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.