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ППО збила половину. Росіяни вночі атакували Україну дронами

Фото: ППО збила 7 з 14 дронів РФ під час атаки по Україні 7 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 7 грудня атакували Україну безпілотниками. ППО збила половину з тих, що запустили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 7 грудня противник завдав удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, атакував 14 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів", - йдеться у повідомленні.

Їх росіяни запускали з Приморсько-Ахтарська (Росія).

Як відпрацювала ППО

Станом на 08.30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БПЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.

Крім того, шість безпілотників локаційно втрачено, ще один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії.

Атака РФ по Україні

Російські війська почали атакувати Україну безпілотниками після опівночі. Тривогу оголошували і в Києві, а в Київській області працювала ППО.

Пізніше, вже після 6:00, в Україні попередили про загрозу балістики. На цьому тлі вибухи лунали в Конотопі. В ОВА розповіли, що загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади.

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