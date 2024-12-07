ПВО сбила половину. Россияне ночью атаковали Украину дронами

"В ночь на 7 декабря противник нанес удар ракетой неустановленного типа по Сумщине, атаковал 14 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении.

Их россияне запускали из Приморско-Ахтарска (Россия).

Как отработала ПВО

По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях.

Кроме того, шесть беспилотников локально потеряно, еще один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении России.