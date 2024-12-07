ПВО сбила половину. Россияне ночью атаковали Украину дронами

Российские войска в ночь на 7 декабря атаковали Украину беспилотниками. ПВО сбила половину из тех, что запустили оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 7 декабря противник нанес удар ракетой неустановленного типа по Сумщине, атаковал 14 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении.
Их россияне запускали из Приморско-Ахтарска (Россия).
По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях.
Кроме того, шесть беспилотников локально потеряно, еще один вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении России.
Российские войска начали атаковать Украину беспилотниками после полуночи. Тревогу объявляли и в Киеве, а в Киевской области работала ПВО.
Позже, уже после 6:00, в Украине предупредили об угрозе баллистики. На этом фоне взрывы раздавались в Конотопе. В ОВА рассказали, что захватчики нанесли ракетный удар по инфраструктуре Конотопской общины.
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