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Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

Київ, Субота 07 грудня 2024 00:40
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Атака "Шахедів": у Києві оголосили повітряну тривогу (відбій) Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 7 грудня була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена щодо повітряної тривоги залунала у столиці близько пів на першу годину ночі.

Мешканців Києва закликали перейти в укриття, та залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про фіксацію "Шахедів" у чотирьох областях, й дрони-камікадзе ворога рухалися, зокрема, у напрямку Києва.

За даними військових станом на близько пів на першу ночі, ударні безпілотники противника були помічені на Полтавщині, Київщині, у Вінницькій, Одеській областях. Під загрозою також Житомирщина, Чернівецька область, Хмельниччина та Кіровоградщина.

Атака &quot;Шахедів&quot;: у Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

Оновлено: відбій тривоги

Близько 01.15 у КМВА заявили про відбій загрози для столиці щодо ворожих повітряних атак.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що з вечора напередодні, 6 грудня, був зафіксований запуск ворогом кількох груп дронів-камікадзе, зокрема типу "Шахед", по території України.

Через чергову повітряну атаку противника у низці областей була оголошена тривога.

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Київ Повітряна тривога Атака дронів
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