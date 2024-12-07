У Конотопі пролунали вибухи та тлі загрози балістики

У місті Конотоп Сумської області вранці 7 грудня пролунали вибухи. Це відбулося на тлі загрози ворожої атаки із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Конотопа Артема Семеніхіна в Telegram .

Сигнали повітряної тривоги пролунали у низці областей України близько 06:13. Вони "зачепили" більшість регіонів на сході країни, зокрема як у південних, так і в північних областях.

В моніторингових групах писали про загрозу балістики.

О 6:17 мер Конотопа розповів про вибух, і одразу - про ще один.

"Небезпека!!!! Тривогу дали після вибуху! Це балістика!" - написав міський голова Конотопа.

Він додав, що деталі щодо ворожої ракетної атаки на Конотоп, та інформація про наслідки, будуть оприлюднені пізніше. Наразі варто дотримуватися режиму інформ-тиші.

Додамо, станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Оновлено: звідки був удар

За словами мера Конотопа, для удару по місту ворог застосував балістику з окупованого Криму

"Доречі пуск відбувся з Перекопського перешийку. Напевне тому і дотягнулися до нас", - додав Семеніхін.

Оновлено: атакована інфраструктура

Пізніше в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) розповіли в Telegram, що загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - передали в адміністрації.

Російські обстріли Конотопа

Нагадаємо, це місто, які і інші населені пункти Сумської області, часто потерпає від російських ударів.

Так, наприклад, минулого разу російські окупанти масовано обстріляли Конотоп у ніч проти 12 вересня. Тоді у місті зникло світло, постраждали 14 людей постраждали. Відомо, що загарбники атакували місто "Шахедами".

Детальніше про той обстріл Конотопа можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.