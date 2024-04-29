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ППО й не тільки. Зеленський назвав потреби Сил оборони для знищення ворожих амбіцій

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи намагаються скористатись очікуванням України на допомогу. Партнери мають необхідне для знищення російських амбіцій.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом.

"Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від США (Сполучені Штати Америки, - ред.). Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту", - заявив президент. 

Зеленський відзначив, що у партнерів є те, що повинно сьогодні працювати на Україну для знищення російських терористичних амбіцій. Мова йде про: 

  • артилерію калібру 155 мм;
  • далекобійну зброю; 
  • системи протиповітряної оборони (ППО), передусім американські зенітні ракетні комплекси (ЗРК) Patriot. 

"Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні засоби є у партнерів", - відзначив Зеленський. 

Допомога Україні 

Протягом останніх тижнів питання допомоги Україні почало рухатись активніше. Як приклад, після засідання Ради Україна-НАТО, Столтенберг заявив, що партнери Києва погодились допомогти країні з посиленням ППО, а анонси варто очікувати найближчим часом. 

Ба більше, у квітні Палата представників Сполучених Штатів Америки (США) нарешті проголосувала за законопроєкт щодо підтримки України. Документ вже отримав підпис від голови Білого дому Джо Байдена після чого Штати анонсували новий пакет допомоги

Тим часом президент також озвучив головні пункти від яких залежать потужність української армії, перехоплення ініціативи на полі бою й розгортання наступальних дій.

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